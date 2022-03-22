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22 марта 2022 года 13:33
ITI Capital рекомендует воздержаться от от формирования масштабных длинных позиций в ОФЗ
Аналитики ITI Capital рекомендуют инвесторам воздержаться от от формирования масштабных длинных позиций в ОФЗ, поскольку геополитический кризис пока крайне далек от разрешения, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Паники на рынке гособлигаций, как того предсказывали наиболее пессимистично настроенные участники, в понедельник не случилось. Второй торговый день, проходящий по уже более привычному распорядку, новостей пока также не принес - ценовые уровни плавно поднимаются на фоне невысокой торговой активности. Безусловно приятно наблюдать за постепенным оживлением торгов и формированием нового актуального бенчмарка для локальных облигаций. Однако с учетом того, что геополитический кризис пока крайне далек от разрешения, мы рекомендуем воздержаться от формирования масштабных длинных позиций в ОФЗ", - пишут эксперты инвесткомпании. По их мнению, короткие "классические" выпуски могут разве что стать альтернативой банковскому депозиту для консервативных инвесторов за счет того, что позволяют зафиксировать двузначную доходность на более длительный срок, чем три-шесть месяцев. В то же время, с учетом того, что инфляция по итогам года вполне вероятно может превысить 20%, реальная доходность подобных вложений окажется отрицательной. "Целесообразность покупок более рискованных длинных ОФЗ в расчёте на скорый разворот фазы монетарного цикла пока также не очевидна (во всяком случае до прояснения ситуации с уходом иностранного капитала). Более того, в данным момент нам сложно однозначно утверждать, что ключевая ставка достигла своего пика", - отмечают стратеги ITI Capital. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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