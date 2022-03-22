Акции Alibaba привлекательны для покупок на текущих уровнях - "Открытие Инвестиции"

Акции Alibaba привлекательны для покупок на текущих уровнях, считает аналитик "Открытие Инвестиции" Эркен Кичибаев.

22 марта один из крупнейших технологических гигантов Китая Alibaba анонсировал увеличение программы обратного выкупа акций с $15 млрд до $25 млрд, которая будет действовать в течение двух лет до марта 2024г, отмечается в комментарии. Также Вэйцзянь Шань, исполнительный председатель инвестиционной группы PAG, был назначен независимым директором в совет директоров Alibaba.

"Новая программа байбека является одной из крупнейших в индустрии китайских технологических компаний и может являться еще одним положительным сигналом о возможном возврате веры инвесторов в будущие перспективы Alibaba, - пишет эксперт инвесткомпании. - Реакция инвесторов в моменте оказалась положительной: на Гонконгской бирже акции сегодня прибавляют около 8%, а за последнюю неделю показали прирост на 40%, оттолкнувшись от рекордно низких уровней. Настроения инвесторов плавно смещаются в положительную сторону после заявлений правительственных СМИ о "продолжении поддержки бизнеса при размещении акций за рубежом", а также на сообщениях о скорейшем завершении жесткого регулирования крупнейших интернет-платформ".

Кичибаев обращает внимание на то, что во время анонса новой программы байбека заместитель финансового директора Alibaba подчеркнул уверенность топ-менеджмента в "долгосрочном, устойчивом потенциале роста Alibaba и создании стоимости", а также упомянул о "крепком финансовом состоянии и планах по расширению бизнеса".

"На фоне целого ряда негативных факторов акции компании существенно упали в цене и сейчас торгуются по мультипликатору P/E около 14х, тогда как форвардное значение 2022г составляет 17х, что является, пожалуй, самой низкой оценкой для технологической компании схожего размера и предоставляет привлекательную точку входа для инвесторов с уровнем риска выше среднего", - резюмирует аналитик "Открытие Инвестиции".

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