Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новостей о санкциях и российско-украинском военном конфликте

Москва. 22 марта. Доллар США немного понизился, евро, напротив, подрос на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей об антироссийских санкциях и российско-украинских переговорах.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 103,5 руб./$1 (-50 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро стоил 116 руб./EUR1 (+1,36 рубля к уровню закрытия понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 33,7 копейки, составив 109,13 рубля.

Доллар оказался на 1,2 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,4 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка меняется к доллару и евро на старте торгов, участники рынка продолжают следить за событиями на Украине, где на протяжении трех с половиной недель идут боевые действия, ходом российско-украинских переговоров, а также информацией о новых антироссийских санкциях.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области (Белоруссия). Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил в начале недели, что принято решение проводить переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи. Без выходных переговоры проводятся с 14 марта.

Главы МИД стран ЕС на встрече в понедельник обсудили разные идеи санкций против России, однако на этой неделе одобрения очередного санкционного пакета не ожидается, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Для принятия санкций есть особая процедура. Я бы не стал ждать на этой неделе одобрения нового пакета", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о том, обсуждали ли министры дополнительные санкции в сфере энергетики, Боррель отметил, что "состоялся обмен мнениями". Он напомнил, что в целом ЕС готов и дальше оказывать давление на РФ посредством санкций в связи с событиями на Украине.

Перед встречей глав МИД стран ЕС Боррель говорил, что они намерены обсудить возможное расширение санкций против РФ, особенно в сфере энергетики, по вопросу эмбарго на импорт нефти из РФ.

По данным СМИ, ЕС сейчас работает над пятым пакетом санкций, в который может войти введение эмбарго на импорт странами союза российской нефти. Ранее такое решение приняли США и Великобритания.

Глобальные инвесторы следят за действиями Федеральной резервной системы (ФРС). Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил в понедельник вечером, что ФРС в случае необходимости готова к повышению ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 б.п.

"Мы предпримем все необходимые меры для возврата к ценовой стабильности", - сказал Пауэлл, выступая на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE).

На прошлой неделе Федрезерв увеличил ставку на 25 б.п. - до 0,25-0,5%, причем прогноз показал, что руководители центробанка в среднем планируют повысить ставку до 1,9% к концу этого года и до примерно 2,75% к концу следующего.

"Если мы увидим необходимость в более агрессивных мерах в виде повышения ставки более чем на 25 б.п. на одном или нескольких заседаниях, мы это сделаем, - сказал Пауэлл. - А если мы сочтем, что нам нужно сделать денежно-кредитную политику более жесткой, чем предусматривается определением "нейтральный уровень", мы и это сделаем".

Большинство руководителей ФРС полагают, что нейтральный уровень ключевой ставки в США составляет около 2,5% при условии, что инфляция составляет порядка 2%.

Жесткие меры могут потребоваться Федрезерву для сдерживания рекордной инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в феврале подскочили на 7,9% в годовом выражении, а индекс PCE, ключевой показатель инфляции для ФРС, без учета волатильных цен на питание и энергоносители, в январе увеличился на 5,2%.

Цены на нефть растут утром во вторник после подъема до максимумов за последние две недели по итогам предыдущих торгов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник составляет $118,2 за баррель, что на 2,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали до $114,4 за баррель, что на 2,03% выше итогового значения предыдущей сессии.

Значительное давление на трейдеров оказывают сообщения о том, что ЕС может расширить санкции против России, ограничив импорт энергоресурсов. Внутри блока растет поддержка этой меры, которая в том числе включает запрет на поставки нефти, написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, участвующих в обсуждении.

США и Великобритания уже пошли на такой шаг. Однако для ЕС принять это решение сложнее, учитывая зависимость сообщества от поставок из России.

Кроме того, росту цен на топливо способствуют ракетные удары йеменских хуситов по территории Саудовской Аравии, в том числе по складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.