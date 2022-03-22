Возможна консолидация рубля в диапазоне 100-107 руб./$1 в ближайшее время - "Алор Брокер"

Возможна консолидация курса рубля к доллару США в диапазоне 100-107 руб./$1 в ближайшее время, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Геополитика продолжает давить на рубль. Основным риском является принятие активно обсуждаемого в Европе предложения отказаться от закупок российской нефти. О реальности этой угрозы говорит тот факт, что спрэд между российской нефтью марки Urals и эталоном нефти марки Brent продолжает расширяться. Это происходит вследствие отказа некоторых западных компаний от покупки российской нефти как вследствие общей антироссийской истерии, так и в результате логистических проблем, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Техническая картина по рублю говорит о том, что после бурного роста на прошлой неделе "россиянин" хочет "залечь в боковик" с границами 100-107 руб./$1. В какую сторону будет выход после консолидации - зависит от политического фона и объема российского экспорта".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.