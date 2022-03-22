ОФЗ привлекательны для инвестиций в настоящее время - "Альфа-Капитал"

ОФЗ являются привлекательным объектом для инвестиций в настоящее время, считает портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист.

"Вполне вероятно, что в ближайшие дни кривая доходностей ОФЗ может и не претерпеть сильных изменений, а вот в отдаленной перспективе можно ожидать снижения доходностей, что делает гособлигации привлекательным объектом инвестирования. В случае снижения доходностей "длинные" облигации, очевидно, вырастут в цене сильнее "коротких", - указывает эксперт в обзоре.

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