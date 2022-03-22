BCS Express рекомендует покупать акции Global Payments и Charter Communications на горизонте года, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитики рекомендуют покупать акции американского лидера Fintech-процессоров Global Payments и крупного интернет-провайдера США Charter Communications с инвестиционным горизонтом 359 дней, что предполагает потенциальную доходность 45,19% и 26,1% соответственно.

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