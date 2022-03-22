Вероятно продолжение консолидации рубля в диапазоне 100-105 руб./$1 во вторник - ПСБ

Вероятно продолжение консолидации курса рубля по отношению к доллару США в диапазоне 100-105 руб./$1 на торгах во вторник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы ожидаем, что в базовом сценарии пара доллар/рубль продолжит во вторник проторговывать диапазон 100-105 руб./$1, стремясь к его нижней границе на фоне заявлений верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж. Борреля о том, что на текущей неделе принятие новых санкций в адрес РФ не ожидается. Тем не менее во второй половине дня при негативном сценарии не исключаем продолжение распродаж гособлигаций США ввиду жесткой риторики главы ФРС Дж. Пауэлла относительно инфляции на выступлении в понедельник, что может отразиться на росте курса доллара выше отметки 105 руб./$1", - пишет эксперт ПСБ в комментарии.

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