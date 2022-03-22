ИСПРАВЛЕНО: Индексу Shanghai Composite нужны веские аргументы для продолжения роста - BCS Express

Шанхайскому фондовому индексу Shanghai Composite нужны веские аргументы для продолжения подъема, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Композитный индекс КНР Shanghai Composite "буксует" на достигнутых еще в пятницу уровнях. Отскок от минимумов двух лет на прошлой неделе удался, бенчмарк смог отбить 8%, и сейчас для продолжения подъема нужны веские аргументы. Склоняемся к периоду стагнации", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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