Нефть продолжает дорожать

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением. Фондовые рынки стран АТР растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут утром во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое аналитики назвали более "ястребиным", чем после заседания ФРС на прошлой неделе.

Пауэлл, выступая на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса, заявил, что Федрезерв готов к повышению ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 б.п. в случае необходимости сдержать рекордную за 40 лет инфляцию.

"Если мы увидим необходимость в более агрессивных мерах в виде повышения ставки более чем на 25 б.п. на одном или нескольких заседаниях, мы это сделаем, - сказал Пауэлл. - А если мы сочтем, что нам нужно сделать денежно-кредитную политику более жесткой, чем предусматривается определением "нейтральный уровень", мы и это сделаем".

При этом на прошлой неделе, когда Федрезерв впервые за четыре года повысил ставку, индексы показали лучшую динамику с ноября 2020 года: Dow Jones поднялся на 5,5%, S&P 500 - на 6,2%, Nasdaq - на 8,2%.

Но даже после недавнего ралли индекс S&P 500 находится ниже отметки в 4600 пунктов, достигнутой в феврале. Способность индикатора преодолеть этот уровень будет сигналом для инвесторов, что ралли может иметь долгосрочный эффект, а не является лишь временным отскоком.

"В краткосрочной перспективе рынок перекуплен, при этом недельный и месячный импульсы остаются негативными, что создает трудности для попыток продлить текущее ралли", - написал аналитик Fundstrat Марк Ньютон.

Акции Boeing Co. упали на 3,6% на новости о том, что пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге КНР в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту лайнера находились 133 человека. Причина инцидента пока неизвестна.

Цена бумаг Berkshire Hathaway выросла на 2,1%. Как сообщалось, компания Уоррена Баффета покупает Alleghany Corp., фокусирующуюся на сфере перестрахования, за $11,6 млрд.

Котировки акций Alleghany подскочили на 25%.

Капитализация Nielsen Holdings упала на 6,9% после того, как глобальная аналитическая компания отказалась от предложения консорциума инвесторов о покупке, оценивающего ее примерно в $9 млрд. Как говорится в сообщении Nielsen, предложение в $25,4 за бумагу "значительно недооценивает" компанию.

Рыночная стоимость разработчика корпоративного ПО Anaplan Inc. взлетела на 28% благодаря новости, что американская частная инвесткомпания Thoma Bravo LP покупает её за $10,7 млрд.

Акции General Motors подешевели на 2,7%. Американский производитель сообщил о планах выкупить долю японской инвесткомпании SoftBank Group Corp. в подразделении беспилотных автомобилей GM Cruise Holdings LLC за $2,1 млрд.

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшилось на 0,58% и составило 34552,99 пункта.

Помимо акций Boeing, максимальное снижение в составе индекса продемонстрировали бумаги разработчика программного обеспечения Salesforce.com Inc. (-2,3%) и ритейлера Home Depot Inc. (-3,3%). Наиболее впечатляющий рост показали акции нефтегазового гиганта Chevron Corp. (+1,8%) и химической компании Dow Inc. (+1,5%).

Standard & Poor's 500 опустился на 0,04% - до 4461,18 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite понизилось на 0,4% и составило 13838,46 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов во вторник.

В центре внимания трейдеров остаются ситуация на Украине, инфляционные риски и рост цен на энергоресурсы, пишет MarketWatch.

Японский Nikkei к 8:27 МСК прибавил 1,36%.

В определенный момент торгов индикатор поднялся на 1,5%, достигнув максимального значения за месяц, согласно Trading Economics.

В лидерах роста находятся акции Inpex Corp. (+8,78%), Mitsubishi Corp. (+6,98%) и Mitsui & Co. Ltd. (+6,03%).

Бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. дорожают на 0,9%.

Гонконгский Hang Seng к 8:34 МСК поднялся на 1,9%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,7%.

Китайские биржи укрепляются несколько дней подряд на фоне обещания Пекина стабилизировать рынки, а также в связи с ожиданиями дополнительной поддержки со стороны денежно-кредитной политики.

Котировки акций технологической компании Meituan растут на 3,5%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 0,7%.

Акции нефтегазовой CNOOC Ltd. прибавляют в цене 4,8% на фоне подъема нефтяных котировок. Капитализация производителя ПК Lenovo Group Ltd. растет на 1,2%.

Южнокорейский Kospi к 8:31 МСК повысился на 0,8%.

Капитализация производителя электроники LG Corp. увеличивается на 0,95%. Стоимость акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. поднимается на 3,3%, Kia Corp. - на 0,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,86%. Индикатор завершил торги на максимальной отметке за два месяца на фоне подъема бумаг австралийских производителей энергоресурсов и горнодобывающих компаний.

Так, акции горнодобывающей BHP Group Ltd. подорожали на 5,1%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - на 3%.

Бумаги нефтяных компаний выросли в связи с подъемом цен на нефть на новостях о том, что Европейский союз рассматривает запрет на импорт российской нефти. Акции Woodside Petroleum прибавили 1,6%, Santos Ltd - 2,2%, Beach Energy - 3,2%.

Цены на нефть растут утром во вторник после подъема до максимумов за последние две недели по итогам предыдущих торгов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $118,73 за баррель, что на $3,11 (2,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $7,69 (7,1%), до $115,62 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали до $112,68 за баррель, что на $2,71 (2,46%) выше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее стоимость этих контрактов увеличилась на $7,42 (7,1%), до $112,12 за баррель.

Значительное давление на трейдеров оказывают сообщения о том, что ЕС может расширить санкции против России, ограничив импорт энергоресурсов. Внутри блока растет поддержка этой меры, которая в том числе включает запрет на поставки нефти, написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, участвующих в обсуждении.

США и Великобритания уже пошли на такой шаг. Однако для ЕС принять это решение сложнее, учитывая зависимость сообщества от поставок из России. Около 30% импорта нефти в ЕС приходится на РФ, напоминает аналитик Commerzbank Карстен Фритч. "Что касается бензина, то на российскую нефть приходится ни много ни мало 80% поставок в Евросоюз", - добавил эксперт.

Кроме того, росту цен на топливо также способствуют ракетные удары йеменских хуситов по территории Саудовской Аравии, в том числе по складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу. "Хотя серьезного ущерба нанесено не было, это ясно показывает, что перебои с поставками также возможны и их было бы практически невозможно компенсировать в текущих условиях", - написал Фритч.