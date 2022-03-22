Перспектива обновления ценами на нефть пиков года стала более явной - ПСБ

Перспектива обновления ценами на нефть марки Brent пиков текущего года выглядит все более явной, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром вторника цены на нефть марки Brent продолжают повышаться, пытаясь преодолеть отметку в $120 за баррель. Перспектива обновления пиков года выглядит все более явной - пока мы не видим значимых факторов, способных сдержать рост геополитической премии и охладить рынок", - отмечает эксперт в комментарии.

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