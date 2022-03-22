Волатильность рынка нефти останется повышенной в ближайшие дни - BCS Express

Волатильность на рынке нефти может оставаться повышенной в ближайшие дни, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Нарастает напряженность на нефтяном рынке, что ярко находит отражение в стоимости фьючерсов на нефть марки Brent. Неделя началась со скачка на 7% на фоне отсутствия деэскалации на украинском направлении, санкционных дискуссий в ЕС и очередной атаки хуситов на объекты Саудовской Аравии. В условиях того, что запасы нефти в странах ОЭСР находятся на минимумах за последние 8 лет и риски перебоев с поставками высоки, рынок выглядит очень уязвимым для новых скачков цен. Это закладывается в котировки участниками торгов. Волатильность может оставаться повышенной в ближайшие дни", - пишет аналитик инвестиционной компании.

Галактионов при этом отмечает, что дефицит на рынке является по сути искусственным. Из-за отказа отдельных игроков от российской нефти спрос перераспределился от сорта Urals в пользу сорта Brent. В результате Brent теперь торгуется по $115 за баррель, а Urals - на $20-30 дешевле. "Это означает, что при ослаблении геополитической напряженности спред может сокращаться не только за счет роста цены нефти марки Urals, но и за счет снижения цены нефти марки Brent. То есть фундаментально оправданные котировки сейчас могут быть ниже рыночных значений. Но определяющим фактором сейчас выступает политика, так что дисбалансы могут сохраняться еще долго", - указывает эксперт BCS Express.

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