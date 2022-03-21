Евробонды РФ после заметного роста на прошлой неделе в понедельник умеренно снизились в цене вслед за UST

Москва. 21 марта. Котировки российских еврооблигаций после заметного восстановительного роста на прошлой неделе умеренно снизились в понедельник на фоне как нестабильной ситуации на мировых долговых рынках, в частности, падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США, так и сохраняющихся геополитических и санкционных рисков в отношении России после начала военной операции на Украине.

При этом US Treasuries снизились в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 1%, до 41,83% от номинала (их доходность выросла на 14 базисных пунктов - до 15,02% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 2,8%, до 41,1% от номинала (их доходность выросла на 38 базисных пунктов - до 14,62% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 4,2%, подешевев до 23% от номинала (его доходность выросла на 92 базисных пункта, до 23,11% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году упали в цене за день на 9,3%, до 22,63% от номинала (доходность выросла на 3,7 процентного пункта - до 51,35% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 0,54%, до 26,85% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов и составила 36,44% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 1,3%, до 49,45% от номинала (их доходность выросла на 1,27 процентного пункта - до 61,67% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 1,7%, составив 45,72% от номинала (их доходность выросла на 3,2 процентного пункта - до 81,39% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки валютных гособлигаций России заметно упали с конца февраля, отыгрывая объявленные Западом антироссийские санкции в ответ на начало Россией военной операции в Донбассе. Пик ценового падения пришелся на конец первой декады марта, после чего наметилась определенная стабилизация, перешедшая сначала в умеренный рост, а затем (16-17 марта) и в активное восстановление котировок. Инвесторы позитивно восприняли сообщения об осуществлении в срок и в полном объеме купонных платежей на сумму $117,2 млн в счет обслуживания суверенного долга РФ в долларах со сроком погашения в 2023 и 2043 годах.

Вместе с тем ситуация в отношении России по-прежнему остается нестабильной. Президент США Джозеф Байден на этой неделе планирует посетить Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить с партнерами ужесточение санкций против РФ в связи с Украиной. "На этой неделе президент Байден после встреч в Брюсселе с нашими союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского союза отправится в Польшу, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и наложить серьезные и беспрецедентные издержки на Россию", - говорится в сообщении Белого дома.

США могут еще больше расширить санкции в отношении России, заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью CBS News. Он отказался раскрыть, какие последствия наметила американская администрация для Китая на случай, если Пекин окажет помощь России в вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

Главы МИД стран ЕС намерены обсуждать возможное расширение санкций против РФ, особенно в сфере энергетики, по вопросу эмбарго на импорт нефти из РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы продолжим говорить о том, о каких санкциях можно подумать еще снова, особенно в связи с энергетикой", - сказал он журналистам перед встречей глав МИД и министерств обороны стран ЕС. На вопрос о том, пойдет ли речь, в частности, о возможности нефтяного эмбарго, Боррель сказал, что "министры это обсудят".

По данным СМИ, ЕС уже работает над пятым пакетом санкций, в который может войти введение эмбарго на импорт странами союза российской нефти. Ранее такое решение приняли США и Великобритания.