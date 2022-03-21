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21 марта 2022 года 19:45

Рубль закрыл торги понедельника небольшим повышением к доллару и евро на фоне отсутствия нового негатива

Москва. 21 марта. Доллар США и евро немного снизились на "Московской бирже" на закрытие торгов понедельника, рубль подрос к бивалютной корзине на фоне отсутствия нового негатива.

Курс доллара США составил 104 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 82 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 114,6 руб./EUR1, подешевев на 16,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 52,4 копейки - до 108,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрос к доллару и евро по итогам торгов понедельника на фоне отсутствия нового негатива, так как участники рынка в течение всего дня находились в ожидании новостей на тему санкций и российско-украинских переговоров. При этом определенную поддержку рублю оказало решение ЦБ РФ возобновить торги облигациями федерального займа (ОФЗ).

Прогресс на переговорах между РФ и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, и не соответствует ситуации, складывающейся для украинской стороны, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. При этом он подчеркнул, что в Кремле считают главной задачей посредников в организации прямых переговоров между Путиным и Зеленским влияние на Киев с тем, чтобы сделать его более сговорчивым.

По словам Пескова, в Кремле не рассматривают вопрос о введении режима прекращения огня на время российско-украинских переговоров. "Нет. Дело в том, что любая остановка операции используется националистическими подразделениями (Украины) для перегруппировки, для того, чтобы продолжать атаки на российских военных", - заявил он.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области (Белоруссия). Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил в начале недели, что принято решение проводить переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи. Без выходных переговоры проводятся с 14 марта.

Позднее на неделе президент США Джозеф Байден планирует посетить Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить с партнерами ужесточение санкций против РФ в связи с Украиной. "На этой неделе президент Байден после встреч в Брюсселе с нашими союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского союза отправится в Польшу, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и наложить серьезные и беспрецедентные издержки на Россию", - говорится в сообщении Белого дома.

США могут еще больше расширить санкции в отношении России, заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью CBS News. Он отказался раскрыть, какие последствия наметила американская администрация для Китая на случай, если Пекин окажет помощь России в вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

Сенат США на этой неделе приступит к рассмотрению законопроекта о "приостановке нормальных торговых отношений с Россией", сообщает агентство Bloomberg. "Сенат США займется законопроектом о торговле с Россией уже на этой неделе", - говорится в сообщении агентства.

17 марта этот законопроект поддержала Палата представителей Конгресса США. За лишение РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле проголосовали 424 члена Палаты представителей, восемь конгрессменов выступили против. При этом в заявлении на странице Палаты представителей в "Твиттере" отмечается, что законопроект также предусматривает "приостановку нормальных торговых отношений... с Белоруссией".

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что страны G7 примут меры по отмене статуса России как страны наибольшего благоприятствования, а также будут стремиться препятствовать российским займам у Всемирного банка и МВФ.

Главы МИД стран ЕС намерены обсуждать возможное расширение санкций против РФ, особенно в сфере энергетики, по вопросу эмбарго на импорт нефти из РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы продолжим говорить о том, о каких санкциях можно подумать еще снова, особенно в связи с энергетикой", - сказал он журналистам перед встречей глав МИД и министерств обороны стран ЕС. На вопрос о том, пойдет ли речь, в частности, о возможности нефтяного эмбарго, Боррель сказал, что "министры это обсудят".

По данным СМИ, ЕС уже работает над пятым пакетом санкций, в который может войти введение эмбарго на импорт странами союза российской нефти. Ранее такое решение приняли США и Великобритания.

Совет Думы на заседании в понедельник планирует определить 20 апреля как дату, когда Госдума рассмотрит вопрос о назначении Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Центрального банка. Проект соответствующего решения опубликован в электронной базе данных парламента.

На прошлой неделе кандидатура Набиуллиной была внесена президентом РФ, ее полномочия на этом посту истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. По закону президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за 3 месяца до истечения срока полномочий.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на 5 лет.

Нефть продолжает дорожать в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и опасений сокращения поставок энергоносителей на глобальный рынок.

Стоимость майских фьючерсов на сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник составляет $114,51 за баррель, что на 6,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,25 за баррель, что на 5,3% выше итогового значения предыдущей сессии.

Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.

После этого министерство иностранных дел Саудовской Аравии опубликовало заявление, в котором говорится, что королевство "не несет никакой ответственности за дефицит поставок на мировые рынки в свете атаки на свои нефтяные объекты".

Международное сообщество "должно принять на себя ответственность за сохранение поставок энергоносителей", говорится в заявлении, чтобы предотвратить атаки, угрожающие "производственным мощностям королевства и его способности выполнять свои обязательства".

Саудовская Аравия называлась в числе крайне небольшого списка стран, способных в короткие сроки увеличить добычу, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок нефти из России.

Соединенные Штаты ранее отказались от закупок российского топлива, и другие западные страны также обсуждают подобный шаг.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, курс рубля вновь под сильнейшим давлением из-за обострения внешнеполитической ситуации, доллар достиг локальных максимумов января. "Высокие рублевые ставки несколько сглаживают текущую волатильность. Дальнейшее краткосрочное движение будет полностью зависеть от развития политической ситуации. Макроэкономическая картина по-прежнему в пользу укрепления рубля при наступлении разрядки", - говорит Алексеев.

"Старт торгов ОФЗ в России прошел без драматичных изменений, чему способствовала в том числе поддержка Банка России. На этом фоне рубль был стабилен. Ситуация на финансовых рынках на фоне продолжения спецоперации на Украине и разработки новых санкций против РФ остается напряженной, но все же российские активы пытаются удержаться выше локальных минимумов", - подчеркивает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Восстановление рубля продолжается на фоне введенных мер поддержки, а выплата купонов по еврооблигациям на прошлой неделе ослабила опасения дефолта. Итоги заседания ФРС и ЦБ РФ в текущих условиях не влияли значительно на рубль, как и снижавшиеся нефтяные цены. Геополитический новостной фон продолжит определять динамику рубля в ближайшие дни. В целом у курса пары "доллар-рубль" остается потенциал к снижению к 100 руб./$1, но перспективы дальнейшего ужесточения санкций несколько сдерживают укрепление рубля", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России в понедельник, 21 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 трлн 790,2 млрд рублей) в среднем по ставке 19,59% годовых.

Банки в понедельник на аукционе 1-дневного репо, проводившемся в рамках "тонкой настройки", привлекли 1 трлн 709,7 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 марта на 72,95 копейки, до 104,6819 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2006 рубля, до 115,6002 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 70,78 копейки по отношению к пятнице и составил 104,5791 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 43,16 копейки и составил 104,569 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 373,063 млн, из которых $588,849 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $784,214 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 2,0184 рубля, до 115,1933 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подрос на 1,4123 рубля, до 115,2289 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR666,159 млн, из которых EUR260,749 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR405,41 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 20,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 12 б.п. - до 21,45% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца упали на 17 б.п. каждая - до 23,14% 24,33% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 24,63% годовых.


Опубликовано: /"PROFIT Group"/
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