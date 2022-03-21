Только длинные ОФЗ интересны для инвестиций в настоящее время - "Солид Брокер"

Только длинные ОФЗ интересны для инвестиций в настоящее время, полагают эксперты "Солид Брокер".

"Итак, завершились первые торги ОФЗ после почти месячной паузы. Спрос даже без "бидов" государства был большим. Длинные ОФЗ торговались вблизи 14% годовых, короткие около 17%. Пока эксперимент по открытию торгов проходит удачно, надеемся, что торги акциями также возобновятся в ближайшее время. По нашему мнению, сейчас интересны только длинные ОФЗ для инвестиций и ОФЗ-ПК (с переменным купоном) для удержания в качестве депозита. По коротким бумагам доходности уступают тому же рынку РЕПО или депозитам", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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