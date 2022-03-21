Рубль днем демонстрирует слабые разнонаправленные колебания к доллару и евро в ожидании новостей на тему санкций

Москва. 21 марта. Доллар США слегка понижается, евро подрастает на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новостей на тему санкций и российско-украинских переговоров.

Курс доллара США составил 104,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 53 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 115,1 руб./EUR1, подорожав на 30,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,5 копейки - до 109,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро в ожидании новостей на тему санкций и российско-украинских переговоров. Определенную поддержку рублю оказывает решение ЦБ РФ возобновить торги облигациями федерального займа (ОФЗ).

Позднее на неделе президент США Джозеф Байден планирует посетить Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить с партнерами ужесточение санкций против РФ в связи с Украиной. "На этой неделе президент Байден после встреч в Брюсселе с нашими союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского союза отправится в Польшу, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и наложить серьезные и беспрецедентные издержки на Россию", - говорится в сообщении Белого дома.

США могут еще больше расширить санкции в отношении России, заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью CBS News. Он отказался раскрыть, какие последствия наметила американская администрация для Китая на случай, если Пекин окажет помощь России в вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

Главы МИД стран ЕС намерены обсуждать возможное расширение санкций против РФ, особенно в сфере энергетики, по вопросу эмбарго на импорт нефти из РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы продолжим говорить о том, о каких санкциях можно подумать еще снова, особенно в связи с энергетикой", - сказал он журналистам перед встречей глав МИД и министерств обороны стран ЕС. На вопрос о том, пойдет ли речь, в частности, о возможности нефтяного эмбарго, Боррель сказал, что "министры это обсудят".

По данным СМИ, ЕС уже работает над пятым пакетом санкций, в который может войти введение эмбарго на импорт странами союза российской нефти. Ранее такое решение приняли США и Великобритания.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области (Белоруссия). Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил в начале недели, что принято решение проводить переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи. Без выходных переговоры проводятся с 14 марта.

Совет Думы на заседании в понедельник планирует определить 20 апреля как дату, когда Госдума рассмотрит вопрос о назначении Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Центрального банка. Проект соответствующего решения опубликован в электронной базе данных парламента.

На прошлой неделе кандидатура Набиуллиной была внесена президентом РФ, ее полномочия на этом посту истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. По закону президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за 3 месяца до истечения срока полномочий.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на 5 лет.

Цены на нефть ускорили темпы подъема днем в понедельник на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.

Стоимость майских фьючерсов на сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник составляет $112,56 за баррель, что на 4,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,93 за баррель, что на 4,04% выше итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания рынка остается ситуация в Китае, где был отмечен очередной скачок заболеваемости COVID-19, трейдеры пытаются оценить, скажется ли это на объемах спроса на нефть. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал принять меры, чтобы ослабить негативное влияние строгих карантинных мер на экономику страны, сообщает Bloomberg.

"После открытия торгов на "Мосбирже" в понедельник курс доллара стабилизировался в районе 105 рублей. При этом формально доллар к середине дня торговался в плюсе, демонстрируя укрепление второй день, тогда как до пятницы снижался шесть сессий подряд. В утренние часы понедельника рубль успел обновить очередной максимум, однако пока российская валюта встречает сопротивление вблизи уровня 101 руб./$1. Сегодняшнее возобновление торгов на рынке ОФЗ оказалось умеренно-оптимистичным (кривая доходности сложилась в реалиях текущих ставок, короткий конец кривой не вышел за пределы 19-20%, а в целом доходности на уровне 14-20%), что оказывает определенную поддержку и рублю. Однако об окончательных итогах сегодняшних торгов можно будет судить лишь к закрытию основной сессии. Определенное влияние на ход валютных торгов может оказать информация по новому пакету санкции от ЕС, однако здесь основное значение будет иметь решение в отношении эмбарго на импорт российской нефти", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Восстановление рубля продолжается на фоне введенных мер поддержки, а выплата купонов по еврооблигациям на прошлой неделе ослабила опасения дефолта. Итоги заседания ФРС и ЦБ РФ в текущих условиях не влияли значительно на рубль, как и снижавшиеся нефтяные цены. Геополитический новостной фон продолжит определять динамику рубля в ближайшие дни. В целом у курса пары "доллар-рубль" остается потенциал к снижению к 100 руб./$1, но перспективы дальнейшего ужесточения санкций несколько сдерживают укрепление рубля", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России в понедельник, 21 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 трлн 790,2 млрд рублей) в среднем по ставке 19,59% годовых.

Банки в понедельник на аукционе 1-дневного репо, проводившемся в рамках "тонкой настройки", привлекли 1 трлн 709,7 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 20,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 12 б.п. - до 21,45% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца упали на 17 б.п. каждая - до 23,14% 24,33% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 24,63% годовых.