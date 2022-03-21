Дивиденды НОВАТЭКа за 2022г могут превысить 100 руб./акц. - Инвестбанк Синара

Дивиденды "НОВАТЭКа" по итогам 2022 года могут превысить уровень в 100 рублей на акцию, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Предложенный советом директоров "НОВАТЭКа" дивиденд за 2П21 (43,77 руб./акцию, 437,7 руб./GDR) оказался на уровне нашего прогноза, и поэтому мы считаем новость нейтральной. Дивидендная доходность достаточно умеренная по сравнению с другими нефтегазовыми эмитентами, поскольку на нынешней стадии своего развития "НОВАТЭК" - это компания роста. Общие рекомендованные дивидендные выплаты за 2021 год вдвое превышают выплаты за 2020 год и станут рекордными для эмитента. С учетом текущей сырьевой конъюнктуры дивиденды компании за 2022 год должны значительно превысить 100 руб./акцию", - отмечают аналитики банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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