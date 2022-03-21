Инвестбанк Синара сохраняет прогнозную цену акций GM на уровне $65

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет прогнозную стоимость акций General Motors (GM) на уровне $65 за штуку, что предполагает потенциал роста 45%, на фоне нейтральности новости о выкупе у Softbank доли в предприятии Сruise, сообщается в обзоре аналитиков Сергея Вахрамеева и Ирины Фомкиной.

"После того как в 2018 году банк вложил в бизнес Cruise $2,25 млрд, доля SoftBank составляет 19,6% акций. В случае реализации своих планов General Motors нарастит долю в Cruise до 80%. Согласно нашим расчетам, к 2030 году выручка Cruise, относимая на долю GM достигнет $64 млрд и составит около 29% от общей выручки автоконцерна. За счет низкой базы темп роста выручки (CAGR 2021-2030) превысит 100%, а доля сегмента в прибыли General Motors вырастет с 1% в 2021 году до 24% в 2030 году, - отмечают эксперты. - Мы оцениваем справедливую стоимость Cruise примерно в $15 млрд и считаем сделку выгодной для GM, поскольку справедливая стоимость доли в 20% составляет 3 млрд. Несмотря на это, потенциальное влияние сделки на стоимость General Motors незначительно, так как разница между нашей оценкой стоимости Cruise и суммой сделки не превышает $1 млрд, что эквивалентно всего 1,5% текущей капитализации автогиганта и вряд ли окажет серьезное воздействие на его рыночные оценки".

Как уже сообщалось, американская General Motors выкупит долю японской инвесткомпании SoftBank Group Corp. в подразделении беспилотных автомобилей GM Cruise Holdings LLC за $2,1 млрд. GM также инвестирует в Cruise $1,35 млрд.

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