Дивиденды по акциям Polymetal и Evraz в краткосрочной перспективе маловероятны - "ВТБ Мои Инвестиции"

Дивиденды по акциям Polymetal и Evraz в краткосрочной перспективе маловероятны, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы считаем, что бенефициарами девальвации рубля и высоких цен на металлы на глобальных рынках будут компании-экспортеры, которые имеют значимую долю на глобальном рынке, что делает санкции в отношении них маловероятными. К этим компаниям относятся "АЛРОСА" и "Норильский никель". Ориентированные на внутренний спрос компании сектора - "Полюс" и "ММК" - также устойчивы к санкционным рискам", - пишут эксперты в комментарии.

Между тем, указывают аналитики, сталелитейные компании находятся под двойным давлением: ограничение экспорта из-за санкций и трудности с логистикой с одной стороны и ограничение цен вкупе с краткосрочным снижением спроса (до возможной господдержки и инфраструктурных трат) на внутреннем рынке с другой стороны.

"Трудности могут испытывать компании, которые имеют зарубежные активы или зависят от импорта сырья - "РусАл". А у компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, например, Polymetal и Evraz или имеющих оффшорную структуру владения, в краткосрочной перспективе выплата дивидендов маловероятна", - отмечают в "ВТБ Мои Инвестиции".

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