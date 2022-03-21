Рост котировок акций FedEx может составить около 22% - "Фридом Финанс"

Аналитики "Фридом Финанс" установили прогнозную стоимость акций FedEx Corp. на уровне $277 за штуку, что предполагает потенциал роста около 22% от текущего уровня, на фоне учета представленных квартальных операционных результатов и потенциального улучшения рентабельности, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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