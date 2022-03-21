"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Anthem с целью $526 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,04%, стоп-приказ: $451, говорится в комментарии инвестиционной компании

"Anthem зарекомендовала себя благодаря уникальному ассортименту сервисов, который выходит за рамки традиционного страхования. Компания проникла в фармацию, поведенческие, клинические и другие области здравоохранения. В 2021 году выручка составила $136,9 млрд (+13,4% в годовом выражении). Ожидается, что в 2022 году показатель вырастет до $152 млрд благодаря увеличению числа пользователей и заключению новых контрактов", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения с середины 2021 года бумага торгуется в восходящем канале. Мы рекомендуем открывать позицию от текущего уровня объемом 10% от портфеля с целью $526 и стоп-заявкой на уровне $451", - указывают эксперты инвесткомпании.

Anthem - крупная американская корпорация, оказывающая услуги медицинского страхования. Штаб-квартира компании располагается в Индианаполисе, Индиана. Обслуживает 43 млн клиентов в США.

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