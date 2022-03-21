S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4400-4465п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4400-4465 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"S&P 500 достиг сопротивления на уровне 200-дневной скользящей средней и в ближайшее время может ее тестировать. Индикаторы RSI и MACD сигнализируют о силе "быков". В случае пробоя вверх 200-дневной средней бенчмарк может возобновить восходящее движение, обозначив завершение коррекции. На краткосрочном горизонте возможен откат до ближайшей поддержки, которая находится на отметке 4300 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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