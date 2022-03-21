"Финам" понизил рекомендацию для акций DTE Energy до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций DTE Energy с "покупать" до "держать", повысив при этом целевую цену бумаг с с $126 до $133 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. Потенциал роста составляет 4,09% от текущих уровней без учета дивидендов.

"Ралли в акциях коммунальной компании DTE, на наш взгляд, практически исчерпало себя: рекомендация "Финама" на покупку инструмента была выполнена, и дальнейший потенциал роста выглядит ограниченным. Фундаментально компания по-прежнему представляет неплохой кейс, но видение осложняется высокой долговой нагрузкой, которая в условиях начала цикла повышения ставок в США может стать фактором дополнительного давления на чистую прибыль", - пишет эксперт Александр Ковалев.

DTE Energy - американская коммунальная компания, базирующаяся в Детройте, крупнейшем городе штата Мичиган. Основная часть бизнеса компании приходится на регулируемый бизнес по поставке э/э и газа. Кроме того, компания поставляет э/э на оптовый рынок США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.