Акции РусАла и En+ интересны для покупки на открытии торгов - "Солид Брокер"

Акции "РусАла" и En+ Group интересны для покупки на открытии торгов в РФ, поскольку станут бенефициарами девальвации и роста цен на мировых рынках, считают аналитики "Солид Брокер".

"Решение властей Австралии прекратить поставки глинозема в Россию увеличивает давление на "РусАл", который из-за боевых действий на Украине остановил работу Николаевского глиноземного завода, второго по объему производства в составе холдинга. По оценке правительства Австралии, страна обеспечивает 20% поставок глинозема в Россию. "РусАл" в основном продает глинозем, но часть также и закупает. У третьих сторон компания закупила в 2021г 836 тыс. тонн, а продала 1,7 млн тонн. Возможности роста производства ограничены, так как большинство глиноземных заводов работают практически на полной мощности", - пишут эксперты инвесткомпании.

Они полагают, что пока санкции на "РусАл" выглядят довольно ограниченными. Текущий запрет может вызвать снижение объемов производства алюминия и удорожание глинозема и алюминия на мировых рынках. Уже сейчас алюминий торгуется на максимумах из-за роста цен на электроэнергию, т.к. для производства требуются большие мощности электростанций.

"Пока "РусАл" даже с учетом ограничений выглядит крепко. Мы считаем, что после открытия торгов акциями на Мосбирже "РусАл" и En+ Group можно рассматривать на покупку в качестве бенефициаров девальвации и роста цен на мировых рынках", - резюмируют стратеги "Солид Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.