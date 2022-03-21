"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Dollar General на уровне $240 за штуку, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Мы рассматриваем отчет компании за четвертый квартал как неоднозначный. С одной стороны, Dollar General отчиталась о чистых продажах и прибыли ниже ожиданий аналитиков, опрошенных FactSet. С другой - такие показатели были вполне ожидаемы в свете высокого инфляционного давления и продолжающихся проблем в цепочке поставок. Однако стоит обратить внимание на ряд позитивных факторов. Во-первых, потребители активнее совершают покупки в дискаунтерах из-за удорожания продуктов первой необходимости. Во-вторых, тенденция приготовления пищи дома сохраняется, так как цены в ресторанах также заметно поднялись. В-третьих, средневзвешенная стоимость товаров Dollar General уже существенно превышает $1 и продолжит расти, что подстегнет увеличение чистых продаж. Учитывая высокие темпы открытия новых магазинов и активную политику обратного выкупа, мы считаем, что акции компании будут демонстрировать позитивную динамику", - пишут эксперты "Фридом Финанс".

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