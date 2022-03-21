Умеренно-оптимистичное начало торгов ОФЗ оказало поддержку рублю - "Велес Капитал"

Умеренно-оптимистичное начало торгов ОФЗ оказало поддержку рублю, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"После открытия торгов на Мосбирже в понедельник курс доллара стабилизировался в районе 105 руб./$1. При этом формально доллар к середине дня торговался в плюсе, демонстрируя укрепление второй день, тогда как до пятницы снижался шесть сессий подряд. В утренние часы понедельника рубль успел обновить очередной максимум, однако пока российская валюта встречает сопротивление вблизи уровня 101 руб./$1", - отмечает эксперт.

Возобновление торгов на рынке ОФЗ в понедельник оказалось умеренно-оптимистичным (кривая доходности сложилась в реалиях текущих ставок, короткий конец кривой не вышел за пределы 19-20%, а в целом доходности на уровне 14-20%), что оказывает определенную поддержку и рублю. Однако об окончательных итогах сегодняшних торгов, на взгляд Кравченко, можно будет судить лишь к закрытию основной сессии.

"Определенное влияние на ход валютных торгов может оказать информация по новому пакету санкции от ЕС, однако здесь основное значение будет иметь решение в отношении эмбарго на импорт российской нефти", - считает эксперт.

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