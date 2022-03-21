Резкое сокращение импорта поддержит укрепление рубля при стабильном экспорте РФ - "Открытие Инвестиции"

Если экспорт РФ останется стабильным, то резкое сокращение импорта поддержит укрепление рубля, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"При отсутствии сильного оттока капитала и/или введения эмбарго рубль будет укрепляться: в таком оптимистичном сценарии его курс может достичь уровня 85-90 руб./$1. Однако это среднесрочные горизонты. На текущей неделе курс может попытаться стабилизироваться в диапазоне 100-110 руб./$1", - прогнозирует эксперт.

По мнению Шульгина, потенциальную проблему для устойчивости курса несет риск снижения валютной выручки вследствие отказа от приобретения российской продукции или ее приобретения с существенным дисконтом, но на текущий момент поступающая информация противоречива и не позволяет оценить масштаб такого снижения. Однако согласно предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса в январе-феврале увеличился более чем в 2,5 раза относительно соответствующего периода 2021г, составив $39,2 млрд. Положительное сальдо торгового баланса также значительно улучшилось, составив $46,2 млрд по сравнению с $18,3 млрд годом ранее, констатирует аналитик.

"Импорт в ближайшие месяцы должен резко сократиться. Если экспорт будет оставаться относительно стабильным, рубль способен воплотить в жизнь позитивный среднесрочный сценарий", - считает стратег инвесткомпании.

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