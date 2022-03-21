Рубль, скорее всего, вернется к отметке 100 руб./$1 в среднесрочной перспективе - BCS Express

Рубль, скорее всего, вернется к отметкам 100 руб./$1 и 110 руб./EUR1 в среднесрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль прервал серию ростовых дней. На седьмые торговые сутки рубль ослаб относительно основных резервных валют, правда, не столь драматично как это было в первую декаду марта. Контрмеры финансовых властей дают о себе знать, и в последнюю неделю наблюдалось снижение амплитуды колебаний курса. А введенные ограничения на операции с валютой внутри страны и трансграничный переток капитала вылились в значительное снижение оборотов на валютной секции Мосбиржи. Но старт ОФЗ, скорее всего, повысит волатильность валютных пар с рублем", - пишет аналитик.

По мнению Зельцера, в течение дня рынок госдолга будет искать баланс спроса и предложения, при том, что основное внимание будет обращено к действиям Центробанка, обещавшего обеспечить ликвидность бумагам, дабы избежать жесткой переоценки портфелей институциональных инвесторов.

"Таким образом, в моменте амплитуда колебаний нацвалюты расширится, но, видится, что негатив от падения цен и взлета доходностей ОФЗ из-за ставки 20% ЦБ уже дисконтирован. Среднесрочные оценки по-прежнему предполагают возвращение рублем планки 100 за доллар и 110 по евро. А на горизонте не исключаем и двузначные значения доллара относительно нацвалюты страны", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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