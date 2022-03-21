Вероятен рост доходностей ОФЗ до уровня ключевой ставки ЦБ РФ - "ВТБ Мои Инвестиции"

Вероятен рост доходностей ОФЗ до уровня ключевой ставки ЦБ РФ на торгах в понедельник, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Ожидаем рост доходностей ОФЗ до уровня ключевой ставки ЦБ. Банк России, вероятно, выйдет на рынок с покупками для стабилизации ситуации после экстренного повышения ключевой ставки до 20%. Это ограничит глубину снижения рынка. С 10 до 11 часов торги будут проходить в виде дискретного аукциона (сбор заявок и их удовлетворение по средневзвешенной цене) , а с 13 до 17 часов - в обычном режиме", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

Аналитики придерживаются консервативного подхода при покупке облигаций с учётом неопределённой ситуации с инфляцией. "По итогам марта инфляция, скорее всего, ускорится до 15-16% г/г, а на пике в ближайшие месяцы может превысить 20% г/г, прежде чем начать замедляться к концу года, - прогнозируют они. - Нельзя исключать, что ключевая ставка может быть дополнительно повышена. Длинные выпуски ОФЗ в этом случае могут оказаться под давлением из-за сохраняющейся неопределенности".

Эксперты считают, что короткие ОФЗ (в частности, ОФЗ 26209, ОФЗ 26220, ОФЗ 26211, ОФЗ 26215) предоставляют возможность зафиксировать высокую доходность на более длительный срок, чем предлагают текущие банковские депозиты (ставки от 17-18% годовых на срок 3-6 мес.).

Стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ 24020, ОФЗ 24021, ОФЗ 29014) хорошо подойдут для хеджирования на случай дополнительного повышения регулятором ставки. Ставка купона у них "привязана" к ставке RUONIA. За счет изменения ставки купона такие ОФЗ в меньшей степени подвержены ценовой просадке, т.к. оперативно адаптируются к росту ключевой ставки.

"ОФЗ с индексируемым номиналом - защита от инфляции, - отмечают эксперты. - Номинал таких ОФЗ индексируется на величину инфляции с лагом в три месяца, а купонный доход по ставке 2,5% будет выплачиваться, исходя из проиндексированного номинала. Инфляционный всплеск в марте найдет свое отражение в виде индексации номинала бондов уже в июне. Риск ускорения инфляции в 2022 г. говорит о целесообразности иметь в портфеле данный вид ОФЗ. Наш выбор: ОФЗ 52001, ОФЗ 52002, ОФЗ 52003".

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