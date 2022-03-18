Цены евробондов РФ по итогам недели выросли в 2-2,8 раза, доходности "длинных" выпусков опустились до 14-22% годовых

Москва. 18 марта. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели выросли в 2-2,8 раза, отыгрывая как ожидания позитивных результатов от идущих российско-украинских переговоров, так и новости об исполнении Россией своих обязательств по выплате купонов по суверенным евробондам; доходности "длинных" выпусков опустились к концу недели до 14-22% годовых против 30-68% годовых, зафиксированных в ходе торгов 9 марта.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, умеренно снизились в цене за пять дней на фоне как возросшего спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, так и повышения процентных ставок Федрезервом США для борьбы с инфляцией на мартовском заседании, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Котировки валютных гособлигаций России заметно упали с конца февраля, отыгрывая объявленные Западом антироссийские санкции в ответ на начало Россией военной операции в Донбассе. Пик ценового падения пришелся на конец первой декады марта, после чего на рынке наметилась стабилизация, перешедшая сначала в умеренный рост, а затем (16-17 марта) и в активное восстановление котировок. Позитивную роль в формировании отскока сыграл очередной, четвертый по счету, раунд переговоров между российской и украинской делегацией. Участники рынка надеются, что рано или поздно сторонам удастся продвинуться в сторону компромисса и достижения соглашения о прекращении огня.

Кроме того, инвесторы позитивно восприняли заявления и действия российских властей относительно добросовестного исполнения всех своих долговых обязательств, по крайней мере в той части, которую они могут контролировать. "Минфин России информирует, что 14 марта 2022 года направлено платежное поручение банку-корреспонденту о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года", - говорилось в сообщении ведомства в начале недели.

Вместе с тем Россия из-за санкций США, Европы и их союзников, заблокировавших РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них - порядка $300 млрд.

Данный факт в России трактуется как объявление Соединенными Штатами и Евросоюзом дефолта по своим обязательствам перед Россией. "Нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов... По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены", - сказал президент России Владимир Путин на совещании по мерам социально-экономической поддержки субъектов РФ в режиме ВКС, говоря о санкционной политике Запада по отношению к России.

В свою очередь доходности гособлигаций США, Германии и Великобритании выросли 14 марта в связи с увеличением "аппетита к риску" на мировых рынках. Процентная ставка 10-летних US Treasuries поднялась до 2,111% годовых - максимума с июля 2019 года. Доходности аналогичных по сроку германских и британских бондов выросли до 0,34% и 1,6% годовых, самых высоких значений соответственно с ноября 2018 года и октября 2018 года. Процентная ставка 2-летних US Treasuries увеличилась до 1,818% с 1,748% годовых 11 марта, 30-летних - до 2,441% с 2,363% годовых.

Процентные ставки американских гособлигаций резко упали после начала Россией военной операции на Украине 24 февраля, когда инвесторы стали скупать активы "тихой гавани", однако в дальнейшем возобновили рост. В понедельник аппетит к риску на мировых рынках увеличился, поскольку трейдеры стали возлагать надежды на российско-украинские переговоры, рассчитывая, что они будут способствовать деэскалации конфликта. В связи с этим инвесторы стали распродавать госбумаги развитых стран.

Котировки российских еврооблигаций ускорили восстановительный рост в середине недели на фоне как готовности России исполнять все свои долговые обязательства, так и сформировавшихся у инвесторов ожиданий позитивных результатов от переговорного процесса между представителями Российской Федерации и Украины. Ценовой рост отечественных евробондов составил за день 9-98%, что привело к снижению доходности "длинных" выпусков на 1-5 процентных пунктов - до 18-45% годовых.

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский, еще в начале недели сообщил, что российско-украинские переговоры проходят ежедневно, без выходных, в формате видеоконференцсвязи. "Этот формат сильно экономит силы и средства. Стремимся делать все возможное для выполнения поставленных Путиным задач, для мирного будущего России". "Переговоры идут тяжело, медленно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это все происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим, как можно скорее прийти к миру", - сказал Мединский в среду.

Ряд формулировок договоренностей с Украиной, касающихся нейтрального статуса и гарантий безопасности, близок к согласованию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нейтральный статус (Украины) сейчас всерьез обсуждается в увязке, конечно же, с гарантиями безопасности. Это ровно то, о чем президент Путин говорил в феврале на одной из своих пресс-конференций: любые возможные варианты, любые общеприемлемые гарантии безопасности для Украины и для всех стран, включая Россию, за исключением расширения НАТО", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК. "Сейчас именно это обсуждается на переговорах, там есть абсолютно конкретные формулировки, которые, на мой взгляд, близки к согласованию", - добавил он.

В среду вечером агентство Bloomberg со ссылкой на разъяснения представителя Минфина США сообщило, что действующий санкционный режим в отношении России не препятствует осуществлению платежей в счет обслуживания суверенного долга РФ в долларах - как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая. А уже на следующий день, Минфин РФ сообщил, что платежное поручение иностранному банку-корреспонденту о выплате купонов по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн исполнено. Таким образом, стало понятно, что Россия произвела купонные выплаты по евробондам, исполнив свои обязательства в валюте выпусков (долларах США) в полном объеме.

На этом фоне котировки российских еврооблигаций выросли в четверг на 25-120%, что привело к снижению доходности "длинных" выпусков всего за один день на 3-22 процентных пункта - до 13-22% годовых. После такого бурного роста в течение двух дней подряд в пятницу цены отечественных евробондов немного скорректировались вниз, что в целом не сильно изменило недельные показатели роста.

Федеральная резервная система по итогам мартовского заседания приняла решение поднять ставку впервые за последние 4 года на 25 базисных пунктов. Теперь диапазон ставки составляет 0,25-0,5% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики в случае необходимости. Решение о подъеме ставки и о размере повышения будет приниматься на каждом отдельном заседании в зависимости от поступающих статданных, отметил он. Более того, как показал прогноз руководства Федрезерва, члены FOMC ожидают еще 6 повышений ставки в течение 2022 года, до 1,875% годовых.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 99%, до 42,88% от номинала (их доходность снизилась на 13 процентных пунктов - до 14,68% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали почти на 100%, до 42,9% от номинала (их доходность снизилась на 12,4 процентного пункта, до 14,37% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2047 году прибавили в цене 178%, подорожав до 24% от номинала (их доходность снизилась на 38,1 процентного пункта, до 22,2% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году подорожали за неделю на 157% - до 27% от номинала (их доходность снизилась на 31,5 процентного пункта и 18 марта составила 36,27% годовых), с погашением в 2026 году - на 159%, до 24,96% от номинала (их доходность снизилась на 40,8 процентного пункта, до 47,69% годовых). Выпуск с погашением в 2023 году вырос в цене на 102%, до 50,07% от номинала (его доходность снизилась на 71,3 процентного пункта, до 60,42% годовых). Стоимость еврооблигаций РФ с погашением в 2030 году увеличилась по итогам пяти дней на 117%, до 46,67% от номинала (их доходность снизилась на 325,5 процентного пункта, до 77,7% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться геополитическими и санкционными факторами, в частности новостями о продвижении военной операции на Украине, сообщениями относительно подвижек в российско-украинских переговорах, а также возможных новых антироссийских санкциях, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". При этом эксперты предполагают, что пик ценового падения, скорее всего, уже был пройден и котировки суверенных евробондов РФ в ближайшее время вряд ли опустятся до уровней 9 марта. Однако рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.