Рубль закрыл торги пятницы небольшим снижением к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными днями

Москва. 18 марта. Доллар США и евро умеренно повысились к окончанию торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль подешевел к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями.

Курс доллара США составил 104,82 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,67 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 114,8 руб./EUR1, подорожав на 1,1 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,4 рубля - до 109,31 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к доллару и евро вечером в пятницу, так как инвесторы закрывали позиции перед выходными днями. Совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых, и игроки довольно нейтрально отнеслись к решению.

"На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля (до 20% - прим. ИФ) поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен", - говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания.

Российская экономика, отмечает регулятор, входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции.

"В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в сообщении.

ЦБ РФ оставил также неизменным нейтральный сигнал.

Банк России ожидает снижения ВВП РФ в ближайшие кварталы, но меры, принимаемые совместно с правительством, ограничат масштаб экономического спада, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров.

ЦБ РФ прогнозирует временный период повышенной инфляции и ее возврат к 4% в 2024 г.

Большинство аналитиков и участников финансового рынка изначально ждали сохранения ключевой ставки на уровне 20%. Лишь некоторые эксперты допускали повышение ставки ЦБ до 23-25%.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 28 февраля 2022 года повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20% годовых на фоне введения жестких санкций в отношении России и последовавшего обвала финансовых рынков.

Банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась, на пике объем предоставленных регулятором кредитным организациям средств достигал 10 трлн руб., сообщила председатель ЦБ РФ Набиуллина, выступая с заявлением по итогам заседания совета директоров.

Цены на ряд товаров в РФ, существенное повысившиеся в конце февраля - начале марта, могут снизиться по мере охлаждения ажиотажного спроса на них, введение же ручного регулирования цен может привести к дефициту товаров, кроме того, сообщила Набиуллина.

В понедельник, 21 марта, на "Мосбирже" возобновятся торги в сегменте ОФЗ, также объявила глава ЦБ. Она пояснила, что Банк России готов сам выступить покупателем, чтобы "предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность в этом сегменте в период возобновления торгов".

По словам Набиуллиной, "после стабилизации ситуации на финансовых рынках мы планируем полностью продать этот портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику".

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, к вечеру пятницы российская валюта растеряла часть утреннего роста. "Слабость, вероятно, вызвана итогами заседания Банка России, на котором регулятор оставил ставку на уровне 20%. Риторика банка осталась осторожной - банк сообщил об ухудшении ситуации в российской экономике и возросшей неопределенности, негативно влияющей на настроения и ожидания населения и бизнеса. Вероятно, рынок ожидал, что ЦБ сделает намек на более краткосрочный характер проводимой ДКП, однако учитывая возвращение годовой инфляции к таргетируемым 4% только в 2024 году - высокие ставки будут и дальше сохраняться, что, с одной стороны, купирует инфляционное давление, а с другой стороны, препятствует экономическому росту, снижая привлекательность рубля", - отмечает Наумова.

"Решение регулятора сохранить ставку без изменений совпало с ожиданиями рынка. Центробанк считает, что повышение ставки до 20%, которое прошло 28 февраля, а также объявленные меры контроля за движением капитала оказались достаточными для стабилизации финансовой системы: приток средств на депозиты восстановился, спрос на наличную валюту снизился, рубль укрепился к доллару и т.д. Дальнейшие действия регулятора будут зависеть от того, как российская экономика адаптируется к новым условиям. Несмотря на то, что ЦБ признает неизбежность периода высокой инфляции, регулятор решил не отказываться от политики инфляционного таргетирования и ждет возвращения показателя к 4% в 2024 году", - отмечает аналитик Sberbank CIB Игорь Рапохин.

Президент РФ в соответствии с пунктом "г" статьи 83 Конституции РФ внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка РФ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Также отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. По закону президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за 3 месяца до истечения срока полномочий, то есть в случае с Набиуллиной - до 24 марта.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на 5 лет.

Цены на нефть эталонных марок продолжают немного повышаться вечером в пятницу после скачка более чем на 8% по итогам предыдущей сессии. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу составляет $106,99 за баррель, что на 0,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,79 за баррель, что на 0,79% выше итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяные трейдеры внимательно следят за ситуацией на Украине и готовятся к резкому сокращению поставок нефти из России, пишет MarketWatch.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, Россия может сократить добычу в апреле на 3 млн баррелей в сутки на фоне санкций и отказов покупателей нефти из-за рубежа. Аналитики агентства отметили, что среди других стран ОПЕК+ только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают возможностью быстро нарастить добычу, чтобы компенсировать сокращение поставок из РФ.

Банк России в пятницу, 18 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 трлн 648 млрд рублей) в среднем по ставке 19,69% годовых.

Банки в пятницу на аукционе 3-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 1 трлн 965,0 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 84,88 копейки, до 103,9524 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,5315 рубля, до 114,3996 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 90,78 копейки по отношению к четвергу и составил 103,8713 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 64,43 копейки и составил 104,1374 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 427,245 млн, из которых $650,576 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $776,669 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,7677 рубля, до 113,1749 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" понизился на 1,0681 рубля, до 113,8166 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR456,131 млн, из которых EUR162,615 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR293,516 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались без изменения в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая снизилась на 8 базисных пунктов - до 20,71% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 21,45% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно четверга, оставшись на уровнях 23,31%, 24,5% и 24,63% годовых соответственно.