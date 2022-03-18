Банк России может понизить ключевую ставку в середине года - Инвестбанк Синара

Банк России может понизить ключевую ставку в середине года, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"ЦБ РФ сохранил ключевую ставку в размере 20% после резкого ее повышения до этого уровня 28 февраля. Регулятор не представил детального макропрогноза, но сообщил о намерении достичь целевого уровня инфляции в 4% в 2024г. С нашей точки зрения, это очень важное заявление, свидетельствующее о том, что банк продолжает придерживаться политики инфляционного таргетирования. С учетом нейтрального тона пресс-релиза мы полагаем, что ключевую ставку могут понизить в середине года", - пишет главный экономист инвестбанка Сергей Коныгин.

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