BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Tesla с целью $890

BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции Tesla от уровней $810 с целью $890 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца, открытую 22 февраля 2022 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Мы закрываем инвестидею по достижению целевого уровня. Доходность - 9,9% за 3,5 недели. Долгосрочный взгляд на бумаги остается умеренно позитивным. Инвестиционная идея по акциям Tesla может быть открыта вновь при подходящих рыночных условиях", - указывают эксперты инвесткомпании.

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