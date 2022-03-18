Сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 20% выглядит очень позитивным сценарием - Альфа-банк

Сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 20% выглядит в данный момент очень позитивным сценарием и говорит об ограниченном инфляционном шоке, считают эксперты Альфа-банка Наталия Орлова и Ирина Ростовцева.

"Хотя ЦБ РФ сохранил ставку на уровне 20%, это совсем не значит, что вопрос повышения ставки полностью снят с повестки дня. Сохранение ставки на 20% уровне на данный момент выглядит очень позитивным сценарием: это возможно только при ограниченном инфляционном шоке. Однако в случае существенного ускорения инфляции, повышение ставки вполне возможно - в противном случае, депозитная база будет размыта, и российские банки столкнутся с сильным ухудшением своих пассивов в дополнение к снижению качества кредитов. В данный момент мы не исключаем, что ставка может достичь 25% позже в этом году", - отмечают аналитики банка.

Эксперты не ожидают экстренных решений по ставке в ближайшее время - базовый сценарий предусматривает, что ставка не изменится до следующего заседания ЦБ РФ 29 апреля. "Инфляция - главный индикатор для наблюдения, чтобы иметь представление о дальнейших действиях ЦБ: так как снижение запасов на складах компаний может усилить инфляционное давление в апреле-мае, мы не исключаем, что ЦБ еще вернется к вопросу о дополнительном повышении ставки", - прогнозируют Орлова и Ростовцева.

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