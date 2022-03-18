Рубль перешел к снижению к доллару и евро в ожидании телефонного разговора лидеров США и КНР по Украине

Москва. 18 марта. Доллар США и евро развернулись вверх на "Московской бирже" в пятницу днем после снижения в первой половине торгов; рубль начал снижаться к бивалютной корзине в ожидании телефонного разговора лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина, намеченного на пятницу, одной из основных тем которого анонсирована ситуация на Украине.

Курс доллара США составил 104,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,84 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 112,85 руб./EUR1, подорожав на 1,4 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,6 рубля - до 109,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на дневных торгах. Инвесторы находятся в ожидании телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Он состоится в пятницу утром по вашингтонскому времени, следует из расписания, распространенного пресс-службой Белого дома. Отмечается, что среди прочих вопросов Байден и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине.

Телефонный звонок запланирован на 9 часов утра (16:00 МСК). Через два часа после него у президента США состоится регулярный брифинг с командой нацбезопасности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: в Вашингтоне надеются, что Китай окажет необходимое влияние на РФ в связи с событиями на Украине. "Мы верим, что в особенности у Китая есть обязанность воспользоваться своим влиянием на президента Путина и защитить международные правила и принципы, на сохранение которых Китай претендует", - сказал он.

Ранее в пятницу состоялся телефонный разговор Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, который призвал президента РФ к скорейшему прекращению огня на Украине. Об этом сообщили европейские СМИ со ссылкой на представителя Шольца, по словам которого канцлер также подчеркнул необходимость прогресса в поиске дипломатического решения и призвал к "улучшению гуманитарной ситуации". Разговор продолжался практически час.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.

"На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля (до 20% - прим. ИФ) поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен", - говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания.

Российская экономика, отмечает регулятор, входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции.

"В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в сообщении.

Большинство аналитиков и участников финансового рынка изначально ждали сохранения ключевой ставки на уровне 20%. Лишь некоторые эксперты допускали повышение ставки ЦБ до 23-25%.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 28 февраля 2022 года повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20% годовых на фоне введения жестких санкций в отношении России и последовавшего обвала финансовых рынков.

Между тем выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной после совета директоров перенесено с 15:00 на 17:00, говорится в сообщении регулятора. Планируется, что Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике.

Ранее сообщалось, что традиционной пресс-конференции после планового заседания совета директоров 18 марта ЦБ не будет. При этом на остальные заседания совета директоров по ставке (29 апреля, 10 июня, 22 июля, 16 сентября, 28 октября, 16 декабря) пока запланировано проведение брифингов председателя.

После предыдущего внепланового заседания совета директоров ЦБ 28 февраля 2022 года Набиуллина тоже ограничилась только выступлением.

"Решение регулятора сохранить ставку без изменений совпало с ожиданиями рынка. Центробанк считает, что повышение ставки до 20%, которое прошло 28 февраля, а также объявленные меры контроля за движением капитала оказались достаточными для стабилизации финансовой системы: приток средств на депозиты восстановился, спрос на наличную валюту снизился, рубль укрепился к доллару и т.д. Дальнейшие действия регулятора будут зависеть от того, как российская экономика адаптируется к новым условиям. Несмотря на то, что ЦБ признает неизбежность периода высокой инфляции, регулятор решил не отказываться от политики инфляционного таргетирования и ждет возвращения показателя к 4% в 2024 году", - отмечает аналитик Sberbank CIB Игорь Рапохин.

"На фоне большой геополитической неопределенности и санкционных угроз фактор пятницы играет большую роль в динамике рубля. Многие инвесторы опасаются реализации каких-либо рисков на выходных, восстанавливая или наращивая вложения в инвалюту. Если эти ожидания не оправдаются, в понедельник рубль может возобновить умеренное укрепление с первой целью в районе 100 рублей за доллар США", - полагает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Президент РФ в соответствии с пунктом "г" статьи 83 Конституции РФ внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка РФ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Также отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. По закону президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за 3 месяца до истечения срока полномочий, то есть в случае с Набиуллиной - до 24 марта.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на 5 лет.

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка РФ на очередной срок, поскольку высоко оценивает ее работу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас, когда на Центробанк ложится дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности (...), разумеется, президент регулярно общается с Набиуллиной, президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом. И мы видим как логическое продолжение внесение ее кандидатуры еще на один срок", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Цены на нефть эталонных марок сократили темпы роста днем после скачка на более чем на 8% по итогам предыдущей сессии. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК в пятницу составляет $106,71 за баррель, что на 0,07% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,99 за баррель, что на 0,01% выше итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяные трейдеры внимательно следят за ситуацией на Украине и готовятся к резкому сокращению поставок нефти из России, пишет MarketWatch.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, Россия может сократить добычу в апреле на 3 млн баррелей в сутки на фоне санкций и отказов покупателей нефти из-за рубежа. Аналитики агентства отметили, что среди других стран ОПЕК+ только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают возможностью быстро нарастить добычу, чтобы компенсировать сокращение поставок из РФ.

Банк России в пятницу, 18 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 трлн 648 млрд рублей) в среднем по ставке 19,69% годовых.

Банки в пятницу на аукционе 3-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 1 трлн 965,0 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались без изменения в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая снизилась на 8 базисных пунктов - до 20,71% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 21,45% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно четверга, оставшись на уровнях 23,31%, 24,5% и 24,63% годовых соответственно.