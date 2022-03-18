Котировки акций Dollar General сохранят положительную динамику - Инвестбанк Синара

Котировки акций Dollar General сохранят положительную динамику, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Увеличение выручки компании в 4К21 оказалось скромным - всего 3% г/г против 21% в 2020г и 9%-ного роста в допандемийном 2019г. Слабая динамика показателя обусловлена снижением сопоставимых продаж на 1,4% г/г, но открытие новых магазинов компенсировало падение продаж LfL. Сокращение операционной прибыли привело к снижению рентабельности ретейлера на 1 п. п. В то же время компания получила налоговые льготы: эффективная ставка налога на прибыль составила 21,2% по сравнению с 22,7% в 4К20. Как следствие, чистая прибыль упала меньше, чем операционная (-7% г/г против -9%)", - указывает эксперт.

Менеджмент компании прогнозирует рост чистых продаж в 2022г на 10 г/г (среднерыночная оценка - 9,5%) при увеличении сопоставимых продаж на 2,5% (2,1%). Чистая прибыль, по оценкам руководства Dollar General, составит $11,39-11,59 на акцию, что соответствует ожиданиям рынка.

"Компания увеличила размер квартальных дивидендов на 31% г/г (до $0,55 на акцию), однако дивидендная доходность в годовом выражении остается низкой (около 1%), - подчеркивает Фомкина. - В 2022г Dollar General намеревается осуществить выкуп собственных акций на сумму $2,75 млрд (5% от рыночной капитализации), что, на наш взгляд, поддержит котировки. Мы расцениваем отчетность в целом как нейтральную, а прогноз по продажам на 2022г и объявление о выкупе акций - как позитивные факторы, в связи с чем ожидаем сохранения положительной динамики в котировках Dollar General".

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