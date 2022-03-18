ЦБ РФ может понизить ставку до 17-18% к концу апреля - Росбанк

ЦБ РФ может понизить ключевую ставку до 17-18% годовых к концу апреля в целях поддержки экономики, полагает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

"Банк России по итогам заседания Совета директоров принял решение сохранять ставку без изменения на уровне 20% годовых, - указывает эксперт. - В целом коммуникация соответствует духу времени и нашим ожиданиям касательно принятых принципов реализации денежно-кредитной политики. Сейчас преобладает необходимость борьбы за финансовую стабильность, что оставляет экономические аргументы на втором плане. В частности, в пресс-релизе отсутствуют какие-либо численные оценки нависшего над экономикой стресса, кроме заверений в достижении целевого уровня инфляции в 2024г".

Однако Кошелев не исключает, что инфляционные аргументы (безотносительно стресса) могут долгое время оставаться вторичными по отношению к состоянию рынка кредитования и деловой активности. Реальный сектор требует перезапуска "двигателя" и структурных преобразований, поэтому при нормализации геополитического фона в ближайшие недели эксперт не исключает понижения ключевой ставки до 17-18% к концу апреля в целях поддержки экономики.

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