S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4390-4480п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4390-4480 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 вышел из нисходящего канала последних нескольких недель, пробив уровень сопротивления и завершив "медвежий" тренд, продолжавшийся с начала года. Возможность разворота вверх подтверждается сигналами, которые подают индикаторы MACD и RSI. Ближайший уровень сопротивления для индекса широкого рынка расположен на отметке в 4469", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты обращают внимание на то, что попытки властей Китая остановить распространение COVID-19 путем ввода жестких карантинных ограничений пока не приносят желаемого результата. При этом основные производственные площадки в материковой части страны, которые совокупно генерируют до 17% ВВП, приостановили работу. По данным официальной статистики, 17 марта в Китае был выявлен 2461 новый случай заражения коронавирусом, что почти эквивалентно 2% общей заболеваемости этой инфекцией за 2020 год. Риск проникновения COVID за пределы КНР невелик, но экономика страны может сильно пострадать от новой волны эпидемии. Приостановка производства способна вызвать дополнительный рост цен на экспортные продукты.

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