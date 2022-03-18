ЕЦБ может начать повышение ставок в апреле или мае 2022г - "Фридом Финанс"

ЕЦБ может начать повышение ключевых ставок в апреле или мае текущего года, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Рекордная инфляция в еврозоне полной неожиданностью не стала. Аналитики прогнозировали ее ускорение с учетом энергетического кризиса в Европе, сбоев логистических цепочек и взаимных ограничений в торговле РФ. Однако ЕЦБ до сих пор не принимает действенных мер по сдерживанию роста цен, тогда как Банк Англии и Федрезерв повышают процентные ставки и продолжат ужесточение денежно-кредитной политики в текущем году. Решительные действия ЕЦБ в этом отношении сдерживает тяжелая ситуации с долговой нагрузкой в Греции, Италии, Португалии и Испании, - пишут аналитики в комментарии. - Впрочем, мы считаем, что ужесточение политики ЕЦБ неизбежно. И поскольку эффект от этих шагов проявится только через 10-12 месяцев, полагаем, что европейскому регулятору стоит поспешить с повышением ставок. До этого момента ЕЦБ активизирует сокращение баланса, после чего более отчетливыми станут и перспективы поднятия ставки. Член совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот 17 марта заявил, что регулятор закончит программу количественного смягчения в июле текущего года и ставки будут повышены дважды. На наш взгляд, начать повышение ставок ЕЦБ может в апреле или мае, и при дальнейшем ускорении инфляции ставка может быть поднята на 0,25-0,5 п.п."

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