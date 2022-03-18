Цена нефти, вероятно, останется на уровне $108/барр. в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent, вероятно, закончат торги текущей недели на уровне $108 за баррель, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Геополитические опасения сохраняются, что способствует росту котировок нефти даже на фоне перспектив скорого снятия санкций с Ирана и более низкого спроса на сырье в Китае. В пятницу вечером инвесторы традиционно будут оценивать недельные данные по числу буровых установок в США от Baker Hughes. Продолжающийся рост показателя умеренно усилит негатив на нефтяном рынке, но вряд ли в текущих условиях вызовет особо заметную реакцию у инвесторов. Динамика нефтяных котировок продолжит определяться в первую очередь геополитическими факторами, и, вероятно, фьючерсам на нефть марки Brent все же удастся закончить неделю у $108 за баррель", - отмечают эксперты в комментарии банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.