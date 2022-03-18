Рубль в целом сохраняет потенциал снижения к 100 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара USD/RUB в целом сохраняет потенциал снижения к 100 руб./$1, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург".

"Мы ожидаем, что Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на текущем уровне, и итоги заседания могут лишь умеренно поддержать укрепление рубля при введении новых мер экономической поддержки. В целом у курса пары USD/RUB остается потенциал к снижению к 100 руб./$1 в отсутствие особо негативных геополитических новостей", - отмечают эксперты.

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