Нефть продолжает дорожать

Фондовые рынки США завершили торги в четверг ростом. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в пятницу. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе утренних торгов в пятницу.

Фондовые рынки США завершили торги в четверг ростом, восстановившись после первоначального снижения.

Трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые были подведены днем ранее.

Федрезерв по итогам мартовского заседания принял решение поднять ставку впервые за последние 4 года на 25 базисных пунктов. Теперь диапазон ставки составляет 0,25-0,5% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики в случае необходимости. Решение о подъеме ставки и о размере повышения будет приниматься на каждом отдельном заседании в зависимости от поступающих статданных, отметил он.

Более того, как показал прогноз руководства Федрезерва, члены FOMC ожидают еще 6 повышений ставки в течение 2022 года, до 1,875%.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot; диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок) показывает, что большинство руководителей ожидает в общей сложности семи повышений ставки в текущем году.

Статданные, опубликованные в четверг, указали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 15 тыс. - до 214 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 229 тыс., а не 227 тыс., как сообщалось ранее.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 220 тыс. с ранее объявленного уровня.

Тем временем число домов, строительство которых было начато в США в феврале, выросло на 6,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,769 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек составило 1,657 млн, а не 1,638 млн, как сообщалось ранее.

Эксперты прогнозировали повышение их числа в прошлом месяце на 3,2% с ранее объявленного январского уровня - до 1,69 млн, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали роста до 1,7 млн (на 3,8%).

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали такие же темпы роста.

Цена акций Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) увеличилась на 2,7%. Компания завершила объявленную в прошлом году сделку по приобретению голливудской студии MGM за $8,45 млрд, говорится в ее сообщении. Федеральная комиссия по торговле (FTC) США и антимонопольные регуляторы Евросоюза не стали возражать против сделки.

Акции Williams-Sonoma Inc. (SPB: WSM) подорожали на 5,4%. Американская компания, специализирующаяся на продаже кухонных принадлежностей, повысила квартальные дивиденды на 10% - до $0,78 на акцию, сообщается в пресс-релизе компании.

Котировки акций Dollar General (SPB: DG) Corp. выросли на 4,5%. Американский оператор сети дисконтных магазинов в четвертом финансовом квартале 2021 года сократил чистую прибыль на 7%, но нарастил выручку и квартальные дивиденды.

Бумаги Nordstrom Inc. (SPB: JWN) выросли на 2,3%. Американский владелец сети магазинов одежды возобновит выплату дивидендов. Как сообщается в пресс-релизе компании, совет директоров одобрил размер квартальных выплат на уровне $0,19 на акцию. Они будут произведены 13 апреля, закрытие реестра акционеров назначено на 28 марта.

Цена бумаг Lyft Inc. (SPB: LYFT) уменьшилась на 0,18%. Американский сервис заказа такси начнет взимать с клиентов в США дополнительную плату в размере $0,55 за каждую поездку из-за роста цен на автомобильное топливо, сообщает Wall Street Journal.

Акции Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) Inc. прибавили 2,9%. В среду они впервые превысили отметку в полмиллиона долларов.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 1,23% и составляло 34480,76 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам сессии также поднялся на 1,23% - до 4411,67 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite выросло на 1,33% и составило 13614,78 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на последних торгах этой недели.

Инвесторы во всем мире продолжают следить за развитием событий вокруг вооруженного конфликта на Украине. В пятницу состоятся телефонные переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Главы двух государств, как ожидается, обсудят не только двусторонние отношения, но и ситуацию вокруг Украины.

Японский Nikkei к 8:20 МСК прибавил 0,33%.

Потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее после подъема на 0,5% в январе, показали данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Подъем стал максимальным с апреля 2019 года.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 0,6% в годовом выражении после роста на 0,2% месяцем ранее. Эксперты в среднем также прогнозировали увеличение на 0,6%, сообщает Trading Economics. Однако темпы подъема все еще остаются ниже целевого показателя японского ЦБ в 2%.

Банк Японии по итогам мартовского заседания принял решение сохранить неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП). Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Котировки акций японских горнодобывающих компаний Pacific Metals Co. Ltd. и Toho Zinc Co. Ltd. растут на 8% и выходят в лидеры подъема среди компонентов индекса. Бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. дорожают на 3%.

Гонконгский Hang Seng к 8:25 МСК снизился на 2,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%. Китайские индексы уверенно росли в ходе предыдущих двух сессий на фоне объявления властей о мерах поддержки фондовому рынку и обеспечении финансовой стабильности. Инвесторы также приветствовали сообщения о том, что китайский регулятор будет тесно сотрудничать с США в вопросах о регулировании торгов акциями китайских компаний в Нью-Йорке.

Котировки акций крупнейших китайских технологических компаний Meituan, JD.com Inc., Netease Inc. и Alibaba Group Holding Ltd. падают на 8-6% и являются лидерами снижения в Hang Seng.

Бумаги нефтегазовых CNOOC Ltd. и PetroChina Co. Ltd. дорожают на 3% и 2% соответственно на фоне возобновившегося подъема цен на нефть.

Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК поднялся на 0,15%.

Капитализация производителя электроники LG Corp. увеличивается на 1,5%. Стоимость акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. растет на 1%. Бумаги Kia Corp. снижаются на 0,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира Fortescue Metals Group Ltd., Rio Tinto Ltd. и BHP Group Ltd. растут на 2,2%, 1,6% и 1,3% соответственно.

Стоимость технологической компании Megaport Ltd. упала на 8% после того, как ее глава Беван Слаттери продал 1,9% акций институциональным инвесторам. Всего СЕО принадлежит 5,1% акций компании.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе утренних торгов в пятницу после скачка на более чем на 8% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК в пятницу составляет $108,93 за баррель, что на $2,29 (2,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $8,62 (8,8%), до $106,64 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $105,62 за баррель, что на $2,64 (2,56%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов подскочила на $7,94 (8,4%), до $102,98 за баррель.

Нефтяные трейдеры внимательно следят за ситуацией на Украине и готовятся к резкому сокращению поставок нефти из России, пишет MarketWatch.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, Россия может сократить добычу в апреле на 3 млн баррелей в сутки на фоне санкций и отказов покупателей нефти из-за рубежа. Аналитики агентства отметили, что среди других стран ОПЕК+ только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают возможностью быстро нарастить добычу, чтобы компенсировать сокращение поставок из РФ.

Такой прогноз МЭА усилил опасения по поводу предложения и подстегнул цены, отметила инвестиционный директор Interactive Investor Виктория Сколар. "Но если война на Украине будет демонстрировать робкие признаки деэскалации, недавние максимумы в районе $140 за баррель, вызванные геополитической премией, едва ли в ближайшее время повторятся", - добавила она.