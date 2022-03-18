Москва. 18 марта. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Кроме того, рынок позитивно отреагировал на новость, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 102,4 руб./$1 (-75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро стоил 111,5 руб./EUR1 (-2,22 рубля к уровню закрытия четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,4 рубля, составив 106,5 рубля.

Доллар оказался на 2,4 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,4 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Кроме того, рынок позитивно отреагировал на новость, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ.

Президент РФ в соответствии с пунктом "г" статьи 83 Конституции РФ внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка РФ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Также отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Банк России после резкого повышения ключевой ставки в конце февраля сохранит ее в ближайшую пятницу, 18 марта, на уровне 20%, считает большинство аналитиков. Лишь некоторые эксперты допускают повышения ставки ЦБ до 23-25%.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 28 февраля 2022 года повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20% годовых на фоне введения жестких санкций в отношении России и последовавшего обвала финансовых рынков.

Инвесторы продолжают следить за развитием событий вокруг вооруженного конфликта на Украине. В пятницу состоятся телефонные переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, посвященные событиям на Украине.

Ранее западные СМИ сообщали, что Байден может указать китайскому коллеге, что США могут заставить Китай "платить по счетам" за прямую военную помощь России в конфликте вокруг Украины.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе утренних торгов в пятницу после скачка на более чем на 8% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в пятницу составляет $109,04 за баррель, что на 2,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $105,81 за баррель, что на 2,75% выше итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяные трейдеры внимательно следят за ситуацией на Украине и готовятся к резкому сокращению поставок нефти из России, пишет MarketWatch.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, Россия может сократить добычу в апреле на 3 млн баррелей в сутки на фоне санкций и отказов покупателей нефти из-за рубежа. Аналитики агентства отметили, что среди других стран ОПЕК+ только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают возможностью быстро нарастить добычу, чтобы компенсировать сокращение поставок из РФ.