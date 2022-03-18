Риск возвращения "медведей" на рынок акций США значителен - BCS Express

Риск возвращения "медведей" на американский фондовый рынок значителен, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

Американские индексы за неделю успели отметиться на минимумах года, высокотехнологичный Nasdaq и вовсе в моменте проваливался в "медвежий" тренд, но за последние 3 дня просадка выкуплена, и торговая неделя становится сильнейшей за последние 1,5 года - от минимума понедельника отскок составил 8%, отмечает аналитик инвестиционной компании.

"Все крутилось вокруг заседания ФРС, а высокая волатильность поддерживалась сложным геополитическим фоном. Регулятор впервые за 4 года поднял ставку, и тенденция сжатия ликвидности может лишь усилиться, а это среднесрочный негатив для бумаг. Тактически видится, что возвращение покупателей на рынки рискового капитала носит скоротечный характер, а импульсивность подъема обусловлена именно закрытием коротких позиций игроками на понижение. По факту снятия перепроданности биржевых инструментов есть значительный риск возвращения "медведей", - пишет Зельцер в комментарии.

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