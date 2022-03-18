Геополитика вновь препятствует нормализации ситуации на рынке нефти - ПСБ

Геополитика вновь выходит на первый план, препятствуя нормализации ситуации на рынке нефти и подталкивая котировки к росту - стоимость фьючерса на нефть марки Brent повышается, стремясь вернуться выше $110 за баррель, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

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