Возможно укрепление рубля до 100 руб./$1 и ниже на торгах в пятницу - "Алго Капитал"

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 100 руб./$1 и даже ниже в течение торговой сессии в пятницу, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем начала валютных торгов в России с отклонением курса доллара США в пределах 3%, в диапазоне 100-106 руб./$1. После открытия с умеренным для текущих реалий изменением пара USD/RUB способна продолжить падение в район 100 руб./$1, а возможно, и ниже. Этому способствует отмена гипотетического сценария суверенного дефолта РФ на текущей неделе", - указывает эксперт в комментарии.

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