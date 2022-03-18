Ключевые драйверы роста цен на нефть пока сохраняются - BCS Express

Ключевые драйверы роста нефтяных котировок пока сохраняются, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

Поддержку ценам оказывает сохраняющаяся неопределенность вокруг поставок российской нефти, которые, по мнению МЭА, могут сократиться на 3 млн б/с в апреле, отмечает аналитик. Инвестбанк Morgan Stanley ожидает более сдержанного падения российской добычи - всего на 1 млн б/с.

На текущей неделе были опубликованы ежемесячные отчеты от МЭА и ОПЕК, представляющие импортеров и экспортеров нефти соответственно. Прогноз по спросу от ОПЕК на 2022 год остался без изменений, картель ожидает рост на 4,15 млн б/с. Однако в абсолютном выражении оценка спроса выросла до 100,9 млн б/с за счет корректировки данных за 2020 и 2021 гг., указывает Галактионов. МЭА настроено более пессимистично и ожидает снижение спроса на 1 млн б/с из-за негативного влияния высоких цен. Однако из-за ожидаемого падения добычи в России агентство полагает, что мировые запасы нефти, которые в январе уже были на 11% ниже среднего за 5 лет, в течение года продолжат снижаться. "Разброс оценок подчеркивает тот уровень неопределенности, который характерен для рынка нефти в сегодняшних условиях. Именно этим объясняется та выдающаяся волатильность, которую можно было наблюдать с начала марта", - отмечает эксперт инвестиционной компании.

"Переговоры по ядерной сделке с Ираном вновь встали на паузу, однако высока вероятность, что в ближайшие недели все участники придут к соглашению, что позволит снять санкции с иранского нефтегазового экспорта. Это означает потенциальный рост иранской нефтедобычи на 1 млн б/с до конца года, что может сместить рыночный баланс в сторону профицита на 0,3-0,4 млн б/с", - обращает внимание Галактионов.

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