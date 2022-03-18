Рубль сохраняет потенциал укрепления до 100 руб./$1 - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль сохраняет потенциал снижения до уровня 100 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Также эксперт обращает внимание, что в пятницу пройдет заседание ЦБ РФ, на котором не ожидается повышение ключевой ставки, но возможны намеки регулятора на то, какая политика будет применяться в текущих экономических условиях.

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