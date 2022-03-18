Возможна сильная волатильность цены акций Lennar в ближайшее время - "Фридом Финанс"

Возможна сильная волатильность цены акций Lennar Corp. в ближайшей перспективе, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Один из крупнейших застройщиков США - Lennar Corp. - в целом представил достаточно уверенные финансовые результаты за первый квартал 2022 финансового года, несмотря на некоторое давление на прибыль в связи с инвестициями, констатируют эксперты.

"Фундаментально компания выглядит достаточно уверенно, однако в силу текущего рыночного сентимента динамика мультипликатора P/S по сравнению с показателем на конец 2018 года свидетельствует о сохранении потенциала дальнейшего снижения, несмотря на отскоки котировок бумаг вслед за движением бенчмарка. Таким образом, мы не исключаем сильной волатильности цены акции в ближайшей перспективе. При этом справедливая оценка компании находится вблизи уровня $125 за штуку. Мы рекомендуем покупать эти финансовые инструменты на долгосрочную перспективу. Однако если горизонт инвестирования кратко- либо среднесрочный, то мы советовали бы временно воздержаться от новых покупок. При этом не рекомендуем пока выходить из позиции", - пишут аналитики в комментарии инвесткомпании.

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