Банк России может взять паузу в повышении ставки - BCS Express

Банк России может взять паузу в повышении ключевой ставки на заседании в пятницу, 18 марта 2022 года, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Заседание ЦБ РФ - ключевое событие пятницы. Результаты опубликуют в 13:30 МСК, а на 15:00 МСК запланировано выступление Эльвиры Набиуллиной. Судя по расписанию на сайте регулятора, пресс-конференции с вопросами журналистов не будет. Большинство экспертных оценок на рынке сводятся к сохранению ключевой ставки на отметке 20%. Этот уровень выполняет функцию барьера для оттока средств вкладчиков, одновременно компенсируя возросшие инфляционные риски. А для кредитного рынка 20% - фактически запретительная мера. Полагаем, что регулятор может взять паузу и понаблюдать за развитием ситуации. К тому же никто не мешает Банку России в случае необходимости повысить ставки внепланово в любой момент", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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