Рубль вечером усилил темпы роста к доллару и евро благодаря надеждам на подвижки в российско-украинских переговорах

Москва. 17 марта. Доллар США и евро упали на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль вырос к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на подвижки в российско-украинских переговорах.

Курс доллара США составил 103,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,85 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 113,72 руб./EUR1, подешевев на 3,98 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 4,5 рубля - до 107,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро перед закрытием торгов, так как рынок продолжает надеяться, что Россия и Украина могут достичь соглашения о перемирии. Позитивную оценку рынка получили новости о телефонном разговоре президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, и предложение турецкого главы провести на территории Турции встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, участники торгов оценивают результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая накануне подняла ставку впервые с 2018 года, и находятся в ожидании заседания Банка России, на котором также будет рассматриваться вопрос ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 18 марта.

Российско-украинские переговоры продолжаются по видеоконференцсвязи, обсуждаются военные, гуманитарные и политические вопросы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается, о прогрессе в нем будет сообщено дополнительно. "Работа продолжается", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, близки ли Россия и Украина к тому, чтобы подписать какие-то документы.

На просьбу прокомментировать, есть ли прогресс в переговорах, Песков сказал, что эту информацию предоставят дополнительно. "Когда будет, мы сообщим", - сказал Песков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил ранее, что принято решение проводить переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи. Без выходных, переговоры проводятся с понедельника, 14 марта.

"Этот формат сильно экономит силы и средства. Стремимся делать все возможное для выполнения поставленных В.Путиным задач, для мирного будущего России", - написал Мединский в своем телеграм-канале в понедельник.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин в четверг провели телефонные переговоры о ситуации на Украине, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Агентство "Анадолу" сообщает, что турецкий президент сказал по телефону Путину, что "постоянное прекращение огня с Украиной проложило бы путь к долгосрочному решению" украинского вопроса". Кроме того, Эрдоган подтвердил предложение провести в Стамбуле или Анкаре встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечает агентство, по словам турецкого лидера, достижение соглашения по ряду вопросов может требовать переговоров на уровне руководства стран.

Между тем, несколько стран запросили проведения заседания Совета безопасности ООН по Украине, как ожидается, оно состоится в четверг. "Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине", - говорится в твиттере британской миссии при организации.

По информации, которая приводится на сайте организации, встреча запланирована на 15:00 по местному времени (22:00 МСК).

Банк России после резкого повышения ключевой ставки в конце февраля сохранит ее в ближайшую пятницу, 18 марта, на уровне 20%, считает большинство аналитиков. Лишь некоторые эксперты допускают повышения ставки ЦБ до 23-25%.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 28 февраля 2022 года повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20% годовых на фоне введения жестких санкций в отношении России и последовавшего обвала финансовых рынков.

Инфляция в РФ с 5 по 11 марта, по данным Росстата, составила 2,09% после 2,22% с 26 февраля по 4 марта. Столь существенный недельный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации на Украине, является максимальным с 1998 года.

Годовая инфляция в РФ на 11 марта ускорилась до 12,5% (максимума с декабря 2015 года) с 10,4% на 4 марта, 9,2% на конец февраля, 8,7% на конец января 2022 года и 8,4% на конец декабря 2021 года.

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ставке не будет опорным. При этом председатель Банка России не будет проводить ставшую уже традиционной пресс-конференцию, ограничившись заявлением по итогам заседания.

ФРС повысила базовую процентную ставку по итогам заседания 15-16 марта на 25 базисных пунктов (б.п.), теперь диапазон ставки составляет от 0,25% до 0,5% годовых.

Федрезерв готов ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в случае необходимости, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Решение о подъеме ставки и о размере повышения будет приниматься на каждом отдельном заседании в зависимости от поступающих статданных, отметил он.

Глава ФРС признал, что инфляция в США высока, и допустил, что она останется на повышенном уровне дольше, чем предполагалось ранее. В частности, он указал, что эффект от повышения ставки скажется на темпах роста потребительских цен не сразу, а с определенным запозданием.

Как показал прогноз руководства Федрезерва, члены FOMC ожидают еще шести повышений ставки в течение 2022 года, до 1,875%. При этом к концу следующего года большинство членов FOMC ждет подъема ставки до 2,75%. Если она будет увеличиваться шагом в 25 б.п., то до обозначенного уровня ФРС придется поднять ее еще 3-4 раза в течение 2023 года.

Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в четверг вечером после снижения по итогам трех предыдущих сессий, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, а также новостями о вспышках коронавируса в Китае.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличились в цене на 9,13% - до $106,64 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 8,14% - до $102,78 за баррель.

Накануне обе марки подешевели до минимальных отметок с конца февраля.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что РФ может сократить добычу в апреле на 3 млн баррелей в сутки (б/с) на фоне санкций и отказов покупателей нефти из-за рубежа.

МЭА предупреждает, что сокращение производства в России грозит вызвать глобальный шок предложения. При этом среди других стран ОПЕК+ только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают существенными резервными мощностями, которые могли бы немедленно помочь компенсировать сокращение поставок из России.

Со спросом на топливо тоже не все так очевидно, поскольку власти Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, вводят точечные локдауны в городах, где фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, на торгах в четверг рынки отыгрывают итоги заседания ФРС, на котором регулятор повысил ставку на 25 б.п. в соответствии с прогнозами аналитиков, в результате американский доллар снижается к основным валютам. "Укрепление национальной валюты с пика в 121,50 рубля за американский доллар, установленного 10 марта, составило уже около 5%. В рамках подготовки к налоговым выплатам экспортеры увеличили продажи валютной выручки, что оказывает поддержку рублю. Резкое падение ликвидности в паре "доллар-рубль" из-за западных санкций и валютных ограничений, введенных ЦБ РФ для стабилизации ситуации, привело к дефициту рублей на внебиржевом рынке. Позитивные комментарии переговорщиков со стороны России и Украины внушают инвесторам сдержанный оптимизм, что также снижает спрос на валюту", - отмечает Кульков.

"Постепенная стабилизация ситуации на фоне введенных мер поддержки продолжает способствовать коррекционному укреплению рубля. Умеренный позитив связан и с надеждами на дипломатические меры решения текущей ситуации. Итоги заседания ФРС не были негативными, что привело к ослаблению доллара, но в целом мало сказывается на сегодняшней динамике рубля. Курс пары "доллар-рубль" продолжает снижаться, и достижение уровня в 100 руб./$1 видится все более вероятным. Тем не менее геополитическая ситуация остается неопределенной, и пока риски для рубля сохраняются", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль укрепляется на бирже уже пятый день подряд. Такая ситуация во многом обусловлена как действием принятых валютных ограничений, так и продажами валюты со стороны отдельных крупных игроков. Положительными факторами для российской валюты выступают также продолжение активных переговоров по мирному урегулированию и сообщение Минфина об исполнении купонного платежа по евробондам", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России в четверг, 17 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 трлн 590,5 млрд рублей) в среднем по ставке 19,76% годовых.

Банки в четверг на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 1 трлн 940,3 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 марта на 3,2509 рубля, до 108,0521 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,829 рубля, до 118,7601 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 3,3181 рубля по отношению к среде и составил 104,8012 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 3,3553 рубля и составил 104,8012 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 884,523 млн, из которых $861,53 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 22,993 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 3,0811 рубля, до 114,9426 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" понизился на 3,5527 рубля, до 114,8852 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR449,341 млн, из которых EUR183,59 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR265,751 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 21 базисный пункт (б.п.) - до 20,79% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 29 б.п. - до 21,45% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 22 б.п. - до 23,31% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 25 б.п. каждая - до 24,5% и 24,63% годовых соответственно.